Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lukrativer Microsoft-Einstieg?
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16.06.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microsoft-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Microsoft-Anteile an diesem Tag bei 479,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,087 Microsoft-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (399,76 USD), wäre das Investment nun 834,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,57 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Microsoft einen Börsenwert von 2,90 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
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