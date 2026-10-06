Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Langfristige Investition 06.10.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: Wäre ein Microsoft-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: Wäre ein Microsoft-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Investoren, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 528,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,919 Microsoft-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 525,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 935,86 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,64 Prozent gleich.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,90 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Canadapanda / Shutterstock.com

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