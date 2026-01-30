Nike Aktie

Profitable Nike-Anlage? 30.01.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: Hätte sich eine Nike-Anlage von vor 10 Jahren gerechnet?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: Hätte sich eine Nike-Anlage von vor 10 Jahren gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nike-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nike-Papier letztlich bei 62,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 161,264 Nike-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 62,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 095,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,95 Prozent.

Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

21.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Nike Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
05.01.26 Nike Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 52,09 -0,34% Nike Inc.

