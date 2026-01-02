Nike Aktie

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

Frühes Investment 02.01.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Nike-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,000 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 63,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 019,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,94 Prozent gestiegen.

Nike war somit zuletzt am Markt 94,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

