Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Nike-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Nike-Aktie letztlich bei 38,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,593 Anteile im Depot. Die gehaltenen Nike-Papiere wären am 09.11.2023 277,49 USD wert, da der Schlussstand 107,00 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,49 Prozent angezogen.

Nike erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 166,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

