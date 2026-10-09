Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Profitables Nike-Investment?
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09.10.2026 16:04:09
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Nike-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nike-Papier bei 51,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 193,087 Nike-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 34,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 707,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,92 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Nike belief sich jüngst auf 50,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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