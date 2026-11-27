Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nike-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 168,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,595 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nike-Papiers auf 36,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,82 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 21,82 USD, was einer negativen Performance von 78,18 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Nike eine Marktkapitalisierung von 54,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at