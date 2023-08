Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Nike eingebracht

Wer vor Jahren in Nike eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nike-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 113,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,832 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 97,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 862,30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,77 Prozent verkleinert.

Am Markt war Nike jüngst 151,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at