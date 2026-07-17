Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht

Am 17.07.2016 wurde die Nike-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,87 USD. Bei einem Nike-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,801 Nike-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nike-Papiers auf 44,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 701,75 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 22,98 Prozent gleich.

Nike war somit zuletzt am Markt 63,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at