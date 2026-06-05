Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nike-Investment verlieren können.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Nike-Papier an diesem Tag bei 105,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 95,057 Nike-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (43,62 USD), wäre das Investment nun 4 146,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,54 Prozent.

Alle Nike-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at