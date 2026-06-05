Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lukrative Nike-Anlage?
|
05.06.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht
Die Nike-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Nike-Papier an diesem Tag bei 105,20 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 95,057 Nike-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (43,62 USD), wäre das Investment nun 4 146,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,54 Prozent.
Alle Nike-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
|
14:30
|Lululemon: Vom Yoga-Start-up zur Krise - Ex-Nike-Managerin soll wenden (Spiegel Online)
|
04.06.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)