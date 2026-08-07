Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lukratives Nike-Investment?
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07.08.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Am 07.08.2021 wurde das Nike-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 172,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 57,870 Nike-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nike-Papiers auf 42,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 430,56 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 75,69 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Nike einen Börsenwert von 63,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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