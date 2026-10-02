Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 02.10.2026 16:03:37

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 02.10.2021 wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 147,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,800 Nike-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 239,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,15 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,10 Prozent verringert.

Der Marktwert von Nike betrug jüngst 52,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nike Neutral UBS AG
02.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 30,13 -3,52% Nike Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:14 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen