Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 02.10.2021 wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 147,06 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,800 Nike-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 239,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,15 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,10 Prozent verringert.

Der Marktwert von Nike betrug jüngst 52,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at