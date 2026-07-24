Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nike eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Nike-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nike-Anteile bei 75,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,326 Nike-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nike-Papiers auf 40,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,35 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 45,65 Prozent gleich.

Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at