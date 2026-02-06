Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Nike-Investition im Blick
|
06.02.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Nike-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71,74 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Nike-Aktie investiert hat, hat nun 1,394 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nike-Aktie auf 62,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,40 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,60 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Nike zuletzt 93,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Nike Inc.
