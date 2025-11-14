Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnendes Nike-Investment? 14.11.2025 16:03:39

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Nike-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Nike-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Nike-Papier an diesem Tag 75,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nike-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,214 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 66,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 872,49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,75 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 94,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten