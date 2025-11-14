Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Lohnendes Nike-Investment?
|
14.11.2025 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Nike-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Nike-Papier an diesem Tag 75,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nike-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,214 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 66,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 872,49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,75 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Nike belief sich zuletzt auf 94,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
