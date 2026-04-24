Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Nike-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nike-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nike-Anteile letztlich bei 59,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Nike-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 168,265 Nike-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 44,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 534,92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,65 Prozent.

Nike erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at