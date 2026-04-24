Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Rentabler Nike-Einstieg?
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24.04.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Nike-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nike-Anteile letztlich bei 59,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Nike-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 168,265 Nike-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 44,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 534,92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,65 Prozent.
Nike erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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