Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Lohnende Nike-Anlage? 13.03.2026 16:04:05

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Nike-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nike-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Nike-Papier investiert hätte, befänden sich nun 85,572 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2026 auf 54,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 632,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,68 Prozent.

Insgesamt war Nike zuletzt 80,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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