Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Nike-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nike-Aktie an diesem Tag 90,60 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Nike-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,104 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 39,72 USD wert. Damit wäre die Investition um 60,28 Prozent gesunken.

Alle Nike-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at