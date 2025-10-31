Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nike-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nike-Papier bei 120,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 83,278 Nike-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2025 5 404,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 45,95 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Nike eine Börsenbewertung in Höhe von 95,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
