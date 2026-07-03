Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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Nike-Anlage unter der Lupe 03.07.2026 16:04:12

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Nike-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Nike-Aktie bei 109,11 USD. Bei einem Nike-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,917 Nike-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (44,09 USD), wäre die Investition nun 40,41 USD wert. Das entspricht einem Minus von 59,59 Prozent.

Der Börsenwert von Nike belief sich jüngst auf 63,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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