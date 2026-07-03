Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Nike-Anlage unter der Lupe
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03.07.2026 16:04:12
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Nike-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Nike-Aktie bei 109,11 USD. Bei einem Nike-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,917 Nike-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (44,09 USD), wäre die Investition nun 40,41 USD wert. Das entspricht einem Minus von 59,59 Prozent.
Der Börsenwert von Nike belief sich jüngst auf 63,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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