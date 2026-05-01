Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Frühes Investment
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01.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nike-Aktie bei 56,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 1,762 Nike-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (44,36 USD), wäre die Investition nun 78,15 USD wert. Damit wäre die Investition 21,85 Prozent weniger wert.
Der Nike-Wert an der Börse wurde auf 65,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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