Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Nike-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem Nike-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Nike-Aktie bei 56,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 1,762 Nike-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (44,36 USD), wäre die Investition nun 78,15 USD wert. Damit wäre die Investition 21,85 Prozent weniger wert.

Der Nike-Wert an der Börse wurde auf 65,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at