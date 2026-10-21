NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Profitable NVIDIA-Investition? 21.10.2026 16:03:39

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 241,622 NVIDIA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52 303,86 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 20.10.2026 auf 216,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 423,04 Prozent vermehrt.

Insgesamt war NVIDIA zuletzt 5,24 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

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