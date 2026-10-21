NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Profitable NVIDIA-Investition?
|
21.10.2026 16:03:39
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 241,622 NVIDIA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52 303,86 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 20.10.2026 auf 216,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 423,04 Prozent vermehrt.
Insgesamt war NVIDIA zuletzt 5,24 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|194,68
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen starten schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street startet leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.