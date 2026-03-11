NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 11.03.2026 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren NVIDIA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NVIDIA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,354 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 184,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,57 USD wert. Mit einer Performance von +704,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NVIDIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,48 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten