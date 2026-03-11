NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Langfristige Performance
|
11.03.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NVIDIA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,354 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 184,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,57 USD wert. Mit einer Performance von +704,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NVIDIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,48 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
20:03
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
18:05
|Gefahr für KI-Aktien? DeepSeek verzichtet auf NVIDIA und AMD (finanzen.at)
|
18:02
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)