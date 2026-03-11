Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NVIDIA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,354 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 184,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,57 USD wert. Mit einer Performance von +704,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NVIDIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,48 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

