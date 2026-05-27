NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Investmentbeispiel
|
27.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das NVIDIA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 135,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 73,801 NVIDIA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 214,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 856,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,57 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 5,21 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:00
|Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18:00
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:01
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16:01
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt im Plus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)