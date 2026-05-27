Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NVIDIA-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das NVIDIA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 135,50 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 73,801 NVIDIA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 214,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 856,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,57 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 5,21 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at