Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie gebracht.

Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NVIDIA-Papiers betrug an diesem Tag 1,67 USD. Bei einem NVIDIA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,835 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 315,03 USD, da sich der Wert einer NVIDIA-Aktie am 06.10.2026 auf 239,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14 215,03 Prozent vermehrt.

Der NVIDIA-Wert an der Börse wurde auf 5,74 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at