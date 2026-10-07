NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Profitables NVIDIA-Investment?
|
07.10.2026 16:03:41
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NVIDIA-Papiers betrug an diesem Tag 1,67 USD. Bei einem NVIDIA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,835 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 315,03 USD, da sich der Wert einer NVIDIA-Aktie am 06.10.2026 auf 239,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14 215,03 Prozent vermehrt.
Der NVIDIA-Wert an der Börse wurde auf 5,74 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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