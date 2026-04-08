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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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NVIDIA-Anlage im Blick 08.04.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NVIDIA-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NVIDIA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das NVIDIA-Papier letztlich bei 27,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,986 NVIDIA-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 6 587,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178,10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 558,73 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 4,31 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com

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