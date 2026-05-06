Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NVIDIA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 348,675 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NVIDIA-Anteile wären am 05.05.2026 68 514,64 USD wert, da der Schlussstand 196,50 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 585,15 Prozent gesteigert.

NVIDIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,83 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at