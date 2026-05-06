NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Profitables NVIDIA-Investment?
|
06.05.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 348,675 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NVIDIA-Anteile wären am 05.05.2026 68 514,64 USD wert, da der Schlussstand 196,50 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 585,15 Prozent gesteigert.
NVIDIA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,83 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
07.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
07.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|180,08
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.