NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Lohnende NVIDIA-Anlage? 01.07.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NVIDIA-Anteile 42,30 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,640 NVIDIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 730,04 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 30.06.2026 auf 200,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 373,00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 4,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com

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