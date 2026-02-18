Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NVIDIA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,744 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 247,35 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 17.02.2026 auf 184,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 147,35 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete NVIDIA eine Marktkapitalisierung von 4,44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at