NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Anlage
|
12.11.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 12.11.2024 wurde die NVIDIA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 148,29 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hat, hat nun 67,435 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 193,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 025,83 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,26 Prozent gesteigert.
Am Markt war NVIDIA jüngst 4,83 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com
