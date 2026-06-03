NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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NVIDIA-Investmentbeispiel 03.06.2026 16:04:19

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NVIDIA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 39,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,543 NVIDIA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 566,58 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 02.06.2026 auf 222,82 USD belief. Das entspricht einem Plus von 466,58 Prozent.

Insgesamt war NVIDIA zuletzt 5,42 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com

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