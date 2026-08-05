Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NVIDIA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem NVIDIA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die NVIDIA-Aktie an diesem Tag 20,64 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,846 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NVIDIA-Papiere wären am 04.08.2026 1 026,99 USD wert, da der Schlussstand 211,94 USD betrug. Damit wäre die Investition 926,99 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte NVIDIA einen Börsenwert von 5,00 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at