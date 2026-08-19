NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Langfristige Investition
|
19.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 175,64 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 56,935 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 219,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 510,82 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 25,11 Prozent.
Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,47 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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