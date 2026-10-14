Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NVIDIA-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem NVIDIA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das NVIDIA-Papier bei 180,03 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hat, hat nun 5,555 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 228,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 269,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,93 Prozent vermehrt.

Der NVIDIA-Wert an der Börse wurde auf 5,41 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at