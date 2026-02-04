Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in NVIDIA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das NVIDIA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 118,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,428 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Anteile wären am 03.02.2026 1 519,93 USD wert, da der Schlussstand 180,34 USD betrug. Damit wäre die Investition 51,99 Prozent mehr wert.

Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at