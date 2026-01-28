Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die NVIDIA-Aktie bei 0,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NVIDIA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142,602 NVIDIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 188,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 883,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26 783,42 Prozent zugenommen.

Am Markt war NVIDIA jüngst 4,52 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at