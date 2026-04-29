NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Lohnende NVIDIA-Anlage?
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29.04.2026 16:04:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 109,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in NVIDIA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,173 NVIDIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 213,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 955,33 USD wert. Damit wäre die Investition 95,53 Prozent mehr wert.
NVIDIA war somit zuletzt am Markt 5,26 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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