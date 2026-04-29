NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende NVIDIA-Anlage? 29.04.2026 16:04:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden NVIDIA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 109,02 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in NVIDIA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,173 NVIDIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 213,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 955,33 USD wert. Damit wäre die Investition 95,53 Prozent mehr wert.

NVIDIA war somit zuletzt am Markt 5,26 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten