NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Investment im Blick
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29.07.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 46,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 213,904 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Aktien wären am 28.07.2026 42 141,18 USD wert, da der Schlussstand 197,01 USD betrug. Mit einer Performance von +321,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,75 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
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