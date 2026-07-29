NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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NVIDIA-Investment im Blick 29.07.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NVIDIA-Anteile bei 46,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 213,904 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen NVIDIA-Aktien wären am 28.07.2026 42 141,18 USD wert, da der Schlussstand 197,01 USD betrug. Mit einer Performance von +321,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,75 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

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