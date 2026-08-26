Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NVIDIA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die NVIDIA-Aktie letztlich bei 46,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,173 NVIDIA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 213,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 462,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +362,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA belief sich zuletzt auf 5,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at