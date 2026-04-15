Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren verdient

NVIDIA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 619,684 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121 774,16 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 14.04.2026 auf 196,51 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 117,74 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von NVIDIA betrug jüngst 4,60 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at