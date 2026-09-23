Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 41,61 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,033 NVIDIA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 228,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 500,36 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 450,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA belief sich zuletzt auf 5,46 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at