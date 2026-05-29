Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Procter Gamble von vor 3 Jahren gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Procter Gamble-Papier an diesem Tag bei 145,40 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hat, hat nun 68,776 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.05.2026 10 035,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,91 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,35 Prozent angezogen.

Procter Gamble war somit zuletzt am Markt 343,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at