Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Profitabler Procter Gamble-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Procter Gamble von vor 5 Jahren rentiert?
Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Procter Gamble-Papier letztlich bei 142,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 0,703 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,58 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 27.08.2026 auf 143,14 USD belief. Mit einer Performance von +0,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Procter Gamble zuletzt 336,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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