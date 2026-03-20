Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investition
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20.03.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingebracht
Am 20.03.2016 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 83,15 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investierten, hätten nun 12,026 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 19.03.2026 1 741,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 144,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,19 Prozent vermehrt.
Procter Gamble war somit zuletzt am Markt 335,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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