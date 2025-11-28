Procter & Gamble Aktie

Rentable Procter Gamble-Anlage? 28.11.2025 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Procter Gamble-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Procter Gamble-Anteile 75,70 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,210 Procter Gamble-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (148,25 USD), wäre die Investition nun 1 958,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 95,84 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Procter Gamble eine Marktkapitalisierung von 346,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

