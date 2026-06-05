Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Procter Gamble-Performance 05.06.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Procter Gamble-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 135,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,736 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,55 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 04.06.2026 auf 140,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,55 Prozent vermehrt.

Am Markt war Procter Gamble jüngst 325,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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