Procter & Gamble Aktie

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WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Procter Gamble-Investmentbeispiel 23.10.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Procter Gamble-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Procter Gamble-Papier 140,83 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 71,008 Procter Gamble-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 758,15 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 22.10.2026 auf 165,59 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,58 Prozent gesteigert.

Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 363,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
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