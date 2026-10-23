Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investmentbeispiel
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23.10.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Procter Gamble-Papier 140,83 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 71,008 Procter Gamble-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 758,15 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 22.10.2026 auf 165,59 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,58 Prozent gesteigert.
Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 363,96 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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