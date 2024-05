Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.05.2023 wurde die Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 146,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,834 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.05.2024 gerechnet (165,49 USD), wäre die Investition nun 1 130,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,09 Prozent gesteigert.

Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 397,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at