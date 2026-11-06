Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Procter Gamble von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie gebracht.

Am 06.11.2025 wurde das Procter Gamble-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Procter Gamble-Anteile bei 146,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,843 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 1 143,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble bezifferte sich zuletzt auf 386,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at