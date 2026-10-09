Procter & Gamble Aktie

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WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Investmentbeispiel 09.10.2026 16:04:09

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel hätte ein Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Procter Gamble gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Procter Gamble-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Procter Gamble-Papier bei 150,58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,664 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 150,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,01 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble bezifferte sich zuletzt auf 342,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
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